YouTube полностью приостановил монетизацию для россиян

YouTube отключил монетизацию для пользователей на территории России. Ограничения также будут касаться YouTube Premium и Music Premium.

Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров .

«YouTube отключил монетизацию для пользователей из России. Введенные ограничения распространяются на подписки YouTube Premium и Music Premium, а также функции спонсорства, суперстикеров и суперчата», - написал Федоров.

Монетизация видео на YouTube – это показ, отображение рекламы на видеороликах.

Напомним, недавно в России заблокировали социальную сеть Twitter и видеохостинг YouTube. Также перестал работать сервис бронирования отелей Booking.

Также недавно видеохостинг YouTube удалил личный канал российского пропагандиста Владимира Соловьева.