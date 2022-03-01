YouTube полностью приостановил монетизацию для россиян

YouTube отключил монетизацию для пользователей на территории России. Ограничения также будут касаться YouTube Premium и Music Premium.
Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«YouTube отключил монетизацию для пользователей из России. Введенные ограничения распространяются на подписки YouTube Premium и Music Premium, а также функции спонсорства, суперстикеров и суперчата», - написал Федоров.
Монетизация видео на YouTube – это показ, отображение рекламы на видеороликах.
Напомним, недавно в России заблокировали социальную сеть Twitter и видеохостинг YouTube. Также перестал работать сервис бронирования отелей Booking.
Также недавно видеохостинг YouTube удалил личный канал российского пропагандиста Владимира Соловьева.