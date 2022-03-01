В Николаевской области суд арестовал двух российских оккупантов

В Николаевской области суд арестовал двух военнослужащих ВС РФ, участвовавших в наступательных операциях на территории нашей и Херсонской областей.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Двум военнослужащим ВС РФ, подозреваемым в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 3 статьи 110 УК Украины), избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, 20-летний и 24-летний оккупанты участвовали в наступательных операциях в составе ВС РФ на территории Херсонской и Николаевской областей. Они были задержаны 6 марта на территории Южноукраинской ОТГ Вознесенского района. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.