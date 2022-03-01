В ГБР открыли 38 дел на украинских чиновников и силовиков, которые поддерживают российских оккупантов и переходят на сторону врага

ГБР расследует 38 производств о помощи агрессору украинскими чиновниками и правоохранителями. Производства открыты по статье 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»).

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Разоблачение предателей происходит в тесном содействии с органами прокуратуры и другими правоохранительными органами.

Среди прочего, следователи ГБР начали уголовные производства по нескольким работникам полиции в Мариуполе и Херсоне. Они совершили государственную измену в условиях военного положения и перешли на сторону врага.

«Отмечаем, что ГБР фиксирует лишь единичные случаи перехода правоохранителей на сторону оккупационных российских властей. Подавляющее большинство не изменяет народу Украины и продолжает героически защищать нашу Родину», – отметили в Госбюро.

Правоохранители выявляют также представителей местного самоуправления, активно поддерживающих и пропагандирующих российскую агрессию. В частности, один чиновник был задержан в Краматорске.

Подобные действия фиксируются и на временно захваченных РФ территориях.