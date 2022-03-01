В Николаеве продолжают убирать неразорвавшиеся снаряды с территории детсада и жилого сектора в Соляных

Сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» вместе с работниками ГСЧС в Николаевской области продолжают ликвидировать последствия атаки российских оккупантов на город 9 марта.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Речь идет об уборке неразорвавшихся снарядов после обстрелов.

«На фото последствия «освобождения и денацификации» территории детского сада и жилого сектора в микрорайоне Соляные. Вместе мы преодолеем это нашествие орков», - говорится в сообщении.

Напомним, что николаевские пиротехники вывезли из жилых секторов 14 боеприпасов: фугасные авиабомбы, мины, кассетные бомбы и артснаряды.