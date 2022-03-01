На спецсчетах для украинской армии и гуманитарной помощи собрали около ₴11,3 миллиарда

В поддержку украинской армии и гуманитарную помощь собрано около 11,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

«По состоянию на 10 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, было перечислено более 11,1 млрд грн в эквиваленте. Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира)», – говорится в сообщении.

В частности, более 3,2 миллиарда в гривневом эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 10,2 миллиарда:

– на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн.; 06.03.2022 – 500 млн грн); –на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн); – на нужды Министерства обороны Украины – всего почти 7 171,3 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 9 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; – на нужды Государственной пограничной службы – всего 420 млн грн (03.03.2022).

В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет почти 0,95 млрд грн.

Напомним, что для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

По состоянию на 10 марта 2022 года на счет Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, было перечислено почти 170 млн грн в эквиваленте. В общей сложности более 57 млн ​​грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

В настоящее время остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет около 170 млн грн. Получателем и распорядителем поступающих на счет средств, открытых Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за границы, является Министерство социальной политики Украины.

Напомним, что для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukrainehttps://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine