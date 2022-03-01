Погиб экс-нардеп Евгений Дейдей

В четверг, 10 марта, погиб украинский военный, бывший депутат Верховной рады Украины VIII созыва Евгений Дейдей.

Об этом сообщила его жена Дарина в Instagram.

«Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что мне делать теперь. Не знаю как мне теперь жить. Я знаю только то, что я буду любить тебя до самой моей смерти и навсегда останусь твоей женой», - написала она.

Известно, что экс-нардеп опубликовал свой последний пост в соцсетях 28 февраля, на пятый день вторжения российских оккупантов в Украину. В своем посте он оплакивал товарища и обещал отомстить за него.



Евгений Дейдей родился 12 июня 1987 года в Рени в Одесской области.

Он был членом Военного совета «Народного Фронта», советником министра внутренних дел Украины. В сентябре 2020 года покинул пост помощника начальника Главного управления Нацполиции Киева.

Дейдей был награжден несколькими медалями, в том числе орденом «За мужество» третьей степени в 2014 году - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

У Дейдея остался сын Денис.