В Еланце из-за боевых действий возник дефицит реагента для очистки воды – питьевую воду будут выдавать с ограничениями

В ЕПКП «Еланецводоснабжение» возникли проблемы по доставке питьевой воды в связи с отсутствием реагента для очистки.

Об этом сообщили в Еланецком поселковом совете.

«Вынужденный перерыв в работе ЕПКП «Еланецводоснабжение» по доставке питьевой воды связан с отсутствием реагента «Антискалант», используемого при очистке воды. Его невозможно закупить в связи с военными действиями на территории Украины. Поэтому сообщаем, что питьевая вода в больших объемах развозиться не будет. Питьевую воду можно набрать каждый день бесплатно по 20 л на семью, более 20 л по 50 коп/л на площади возле автовокзала. Техническая вода отпускается в неограниченном количестве», – говорится в сообщении.