Николаевцы из «МРІЙДІЙ» продолжают собирать средства на помощь ВСУ и призывают всех внести вклад в защиту родной земли

Николаевская общественная организация «МРИЙДИЙ» продолжает собирать средства на помощь Вооруженным силам Украины и призывает всех сделать свой вклад в защиту родной земли.

Перечислить средства можно через краудфандинговую платформу по ссылке.

По информации ГО, в «МРИЙДИЙ» ежедневно работает до 100 волонтеров, чтобы обеспечить жизнедеятельность города и ВСУ Украины в военное время, там наладили логистику приема гуманитарной помощи и уже получили 10 фур из стран Евросоюза и Западной Украины.

Благодаря краудфандинговой платформе было собрано более 3,3 миллиона гривен, с в целом получено помощи более чем на 12 миллионов гривен .

«На регулярной основе обеспечиваем и передаем волонтерами продукты питания и вещи первой необходимости для многодетных и малообеспеченных семей, пожилых людей, людей с инвалидностью, ежедневно кормим 15 блокпостов и 3 больницы. Передали помощь в следующие населенные пункты: Херсон, Зайчевское, Терновка, Очаков и другие населенные пункты, привлекаем спонсоров, благотворительные фонды для закрытия потребностей города и области. Уже закупили 40 тепловизоров и военные дроны на сумму свыше 30 тысяч евро», - отчитываются в ГО .

Присоединиться к помощи можно по ссылке выше, или перечислив средства по следующим реквизитам: