«Мы не можем остановить войну, если у России нет желания этого делать»: Кулеба заявил, что РФ в очередной раз привязывает прекращения огня к требованиям путина

— Мы не можем остановить войну, если у страны, которая осуществила агрессию и нападение, нет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано Российской Федерацией до выполнения требований, выдвинутых президентом путиным в адрес Украины. В связи с этим я хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет… мы будем защищать наших людей от российской агрессии, — заявил глава МИД Украины.