Лавров заявил, что путину перед встречей с Зеленским нужно провести «подготовительную работу», и он от нее не отказывается

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил возможность переговоров Зеленского и путина. Он заявил, что российский президент якобы не отказывается от встречи и она может пройти в будущем, «если возникнет необходимость».

Об этом Лавров говорил в ходе брифинга.

— Надеюсь, что в будущем возникнет необходимость встречи Путина и Зеленского, но пока нужно провести подготовительную работу. Путин не отказывается от встречи с Зеленским, когда она может состояться, — сказал он.

Напомним, ранее в Кремле ушли от ответа на вопрос, готов ли путин к переговорам с Зеленским, но дали понять, что нет.

В свою очередь Зеленский согласился на переговоры с путиным на территории Турции.

Также он в очередной раз призвал главу Кремля сесть за стол переговоров.