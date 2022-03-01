Лавров признался, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе, но на Украину не нападала

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Анталии, после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Лавров подчеркнул, что считает этот роддом военной целью.
— Несколько дней назад на заседании Совета безопасности ООН российской делегацией были представлены факты о том, что этот роддом давно захвачен батальоном «Азов» и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов», — заявил он.
При этом, на этой же конференции Лавров сказал, что Россия не нападала на Украину. Также он добавил, что руководство страны не планирует вторжение в другие страны.
— На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали, — заявил он.
Напомним, что российские войска целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя. Оккупанты около 16:30 9 марта сбросили с самолетов несколько мощных бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Все корпуса медучреждения были капитально разрушены.
По итогу три человека, среди которых один ребенок, погибли и еще 17 пострадали в результате бомбардировки.