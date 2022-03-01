Лавров признался, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе, но на Украину не нападала

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Анталии, после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Лавров подчеркнул, что считает этот роддом военной целью.

— Несколько дней назад на заседании Совета безопасности ООН российской делегацией были представлены факты о том, что этот роддом давно захвачен батальоном «Азов» и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов», — заявил он.

При этом, на этой же конференции Лавров сказал, что Россия не нападала на Украину. Также он добавил, что руководство страны не планирует вторжение в другие страны.