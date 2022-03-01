В Николаевской области от рук оккупантов погибли 13 мирных жителей, повреждены 363 гражданских объекта

В Николаевской области по состоянию на 12:00 10 марта в результате российской агрессии пострадали 66 гражданских лиц (13 из них погибли) и повреждены 363 гражданских объекта.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

По некоторым общинам Николаевской области информация уточняется.

В Николаеве пострадали 54 человека гражданского населения, убиты 5 человек, ранены – 49 человек. В городе повреждено 179 гражданских объектов:

- объекты жилого фонда – 123; - медицинские учреждения – 1; - учебные заведения – 1; - объекты промышленных предприятий – 2; - объекты жизнеобеспечения: газо – 23, электро – 19, водо- и теплоснабжение – 2; - прочие невоенные объекты – 10.

В Николаевском районе пострадали 10 человек гражданского населения, убиты – 6, ранены – 4. Поврежден 31 гражданский объект.

В Баштанском районе убиты 2 человека и повреждены 19 гражданских объектов.

В Вознесенском районе повреждены 134 гражданских объекта.

Всего подразделения спасателей привлекались 231 раз. Ликвидировано 49 пожаров, проведено 6 аварийно-спасательных работ по разбору завалов, 1 выезд для ликвидации утечки химического вещества, зарегистрировано 413 заявок на ликвидацию взрывоопасных предметов.

От электроснабжения отключены: 26 населенных пунктов + 2 частично в Николаевском, Вознесенском и Баштанском районах.

От газоснабжения отключены 7 населенных пунктов в Николаевском, Вознесенском, Баштанском районах.