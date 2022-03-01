США выделят $50 миллиардов для гуманитарной помощи Украине

Вашингтон выделит 50 миллиардов долларов на гуманитарную помощь украинцам, страдающим от российской агрессии.

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявила вице-президент США Камала Харрис, сообщает «Укринформ».

- Мы передаем дополнительные 50 миллиардов долларов, чтобы помочь в реализации гуманитарной помощи, - заявила Харрис.

По ее словам, средства будут выделены по программе продовольственной помощи. Вице-президент отметила, что весь цивилизованный мир испытывает ярость, когда видит, что происходит в Украине с невинными детьми, матерями, родителями, бабушками и дедушками – людьми, которые убегая, оставляют все, что они имели.

- Мы поддерживаем украинцев, продемонстрировавших огромную отвагу, - подчеркнула она.

Харрис сообщила, что в министерстве юстиции создана следственная группа, которая займется изучением преступных действий россиян, в частности, российских олигархов. Она обратила внимание на резкое падение курса российского рубля и очень низкий кредитный рейтинг россии в результате введения санкций.

- Это настоящие последствия для россии от войны путина, - констатировала Харрис.

Вице-президент США отметила, что все являются свидетелями немыслимых преступлений, совершаемых россией в значительных масштабах. Она привела пример бомбардировки роддома и детской больницы в Мариуполе.