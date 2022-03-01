В Николаевской области продолжают восстанавливать мобильную связь, которая была нарушена из-за обстрелов оккупантов

В Николаевской области 10 марта восстановили ​​мобильную связь «Киевстар» в ряде сел, потерявших ее в результате обстрелов российских оккупантов. В частности, связь восстановлена ​​в селах Парутино и Дмитровка.

Об этом сообщила в Telegram глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Сейчас специалисты отлаживают мобильную сеть в городе Баштанка, где также удалось восстановить часть сети.

«Спасибо за помощь специалистам компании-оператора «Киевстар», которые, несмотря на ситуацию, самоотверженно работают. Также отдельное спасибо нашему депутату Николаевского областного совета Ивану Кухте, который не стоит в стороне и приобщается ко всем процессам по Баштанскому району».