В Николаевской области продолжают восстанавливать мобильную связь, которая была нарушена из-за обстрелов оккупантов

В Николаевской области 10 марта восстановили мобильную связь «Киевстар» в ряде сел, потерявших ее в результате обстрелов российских оккупантов. В частности, связь восстановлена в селах Парутино и Дмитровка.
Об этом сообщила в Telegram глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Сейчас специалисты отлаживают мобильную сеть в городе Баштанка, где также удалось восстановить часть сети.
«Спасибо за помощь специалистам компании-оператора «Киевстар», которые, несмотря на ситуацию, самоотверженно работают. Также отдельное спасибо нашему депутату Николаевского областного совета Ивану Кухте, который не стоит в стороне и приобщается ко всем процессам по Баштанскому району».
«Аппарат Николаевского областного совета, с перерывами на «посещение бомбоубежищ» во время атак, тоже работает. Постоянно поддерживаем контакт с нашими территориальными общинами. А также держим на контроле все возникающие у них потребности и организовываем необходимую помощь!» - отметила Замазеева.