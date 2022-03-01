Минцифры создало чат-бот «єВорог», где можно сообщить о передвижении оккупанта

В Минцифре создали чат-бот в Telegram, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

«Главное отличие от других ботов – авторизация через приложение Дію. Это нужно, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео. Все данные мы оперативно проверяем и передаем в ВСУ. Это поможет Штабу Вооруженных Сил Украины отслеживать передвижение оккупанта и быстро дать достойный отпор», - пояснили в министерстве.

Как воспользоваться услугой єВорог:

- Перейдите из своего смартфона в чатбот в Telegram – https://t.me/evorog_bot.

- Щелкните Авторизироваться и подтвердите личность в приложении Дія

- Выберите, что именно вы видели, — технику или орков

- Отправьте фото или видео

- Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага

- Опишите подробнее то, что вы увидели.