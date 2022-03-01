Представители спецслужб РФ начали «сливать» Украине секретные материалы – разведчики получили данные о «кадыровских» командирах

Главное управление разведки Минобороны Украины получило от представителей российских спецслужб информацию о командирах сводных отрядов из Чеченской Республики, которые прибыли на территорию Украины.

Об этом говорится в сообщении ГУР МО.

«Понимая неизбежность наказания за военные преступления, совершенные на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины, предлагая в качестве «входного билета» разную информацию», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на днях был получен комплект материалов о командирах сводных отрядов от Чеченской Республики. Материалы были проверены и подтверждены соответствующими возможностями ГУР МО Украины.

«По понятным причинам предоставляем часть информации по указанным командирам, адаптированную для невозможности определения источника утечки информации», - говорится в сообщении.

Ниже приводим опубликованную информацию.

24 февраля 2022 года через зону отчуждения ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа военнослужащих Росгвардии РФ (из состава войск национальной гвардии Чеченской Республики): батальонов «Север» (командир Магомед Тушаев, погиб), «Юг» (Хусейн Межидов) и ОМОН «Ахмат-Грозный» (Анзор Бисаев). Чиленность – более 1200 чел.

Представителями командного звена указанных формирований являются:

Магомед Салаудинович Тушаев Анзор Бисаев

Магомед Салаудинович Тушаев (23.02.1986 —26.02.2022). Генерал-майор Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141-го моторизованного полка Национальной гвардии Чечни. Уничтожен 26 февраля 2022 года в районе Гостомеля подразделениями ВС Украины.

Анзор Бисаев – командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Чеченской Республике «Ахмат» з дислокацией в г. Грозний.

Использует номер 79299158888 «числится в базе как Анзор Б., Анзор Борец, Амон2». IMEI 86516904021946, 862377050571980 (модель PHILIPS XENIUM E580).

Находится в г. Бородянка или с. Бабинцы (опознан по видеозаписи).

Последний выход на связь:

Тип Дата Время Продол SIM А ІМЕІ А SIM Б LAC A CID A Аз. А Сота А исх. 07.03.2022 15:29:47 0:00:30 79299158888 862377050571980 79288471212

(Бисаева Тоита Руслановна) 27052 26151 45 Киевская обл.,

пгт Бородянка исх. 07.03.2022 15:30:41 0:00:18 79299158888 862377050571980 79280177476 (Алик Бисаев,

Дарт Ротный Нефтеполк) 27052 26151 45 Киевская обл.,

пгт Бородянка

Среди его собеседников присутствуют следущие абоненты:

SIM Владелец 79298885333 Висмурадов Абузайд Джандарович,

вице-премьер Чеченской Республики по силовому блоку (с 20 февраля 2020 года),

командир отряда СОБР «Терек» (полковник полиции),

известный под прозвищем «Патриот»; президент бойцовского клуба «Ахмат» 79282908888 Назиров Хасан Лечаевич, сотрудник МВД России по г. Грозный 79253768888 Бисаев К., боец ОМОН Чечни 79660770777 Бисаев Арби 79899999999 Даудов Магомед Хожахмедович,

председатель парламента Чеченской Республики,

Политический деятель;

Даудов Магомед Хожахмедович,

с 3 июля 2015 председатель Парламента Чеченской Республики РФ

Хусейн Межидов – командир 249-го отдельного специального моторизованного ордена Жукова батальона "Юг". Находится в с. Бабинцы. Опознан по видеозаписи.

Хусейн Межидов

Использует номер: 79003678059

ІМЕІ 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual

Тип Дата Время Продол SIM А ІМЕІ А SIM Б LAC A CID A Аз. А Сота А исх. 07.03.2022 9:29:18 0:05:55 79003678059 352022091801450 79288900000 27052 6813 240 Киевская обл., Бородянский р-н,

с. Бабинцы, территория сельсовета исх. 08.03.2022 12:08:46 0:07:56 79003678059 352022091801450 79288900000 27052 6811 0 Киевская обл., Бородянский р-н,

с. Бабинцы, территория сельсовета

Среди его собеседников присутствуют следующие абоненты: