Представители спецслужб РФ начали «сливать» Украине секретные материалы – разведчики получили данные о «кадыровских» командирах

Главное управление разведки Минобороны Украины получило от представителей российских спецслужб информацию о командирах сводных отрядов из Чеченской Республики, которые прибыли на территорию Украины.
Об этом говорится в сообщении ГУР МО.
«Понимая неизбежность наказания за военные преступления, совершенные на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины, предлагая в качестве «входного билета» разную информацию», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на днях был получен комплект материалов о командирах сводных отрядов от Чеченской Республики. Материалы были проверены и подтверждены соответствующими возможностями ГУР МО Украины.
«По понятным причинам предоставляем часть информации по указанным командирам, адаптированную для невозможности определения источника утечки информации», - говорится в сообщении.
Ниже приводим опубликованную информацию.
24 февраля 2022 года через зону отчуждения ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа военнослужащих Росгвардии РФ (из состава войск национальной гвардии Чеченской Республики): батальонов «Север» (командир Магомед Тушаев, погиб), «Юг» (Хусейн Межидов) и ОМОН «Ахмат-Грозный» (Анзор Бисаев). Чиленность – более 1200 чел.
Представителями командного звена указанных формирований являются:
Магомед Салаудинович Тушаев (23.02.1986 —26.02.2022). Генерал-майор Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141-го моторизованного полка Национальной гвардии Чечни. Уничтожен 26 февраля 2022 года в районе Гостомеля подразделениями ВС Украины.
Анзор Бисаев – командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Чеченской Республике «Ахмат» з дислокацией в г. Грозний.
Использует номер 79299158888 «числится в базе как Анзор Б., Анзор Борец, Амон2». IMEI 86516904021946, 862377050571980 (модель PHILIPS XENIUM E580).
Находится в г. Бородянка или с. Бабинцы (опознан по видеозаписи).
Последний выход на связь:
|Тип
|Дата
|Время
|Продол
|SIM А
|ІМЕІ А
|SIM Б
|LAC A
|CID A
|Аз. А
|Сота А
|исх.
|07.03.2022
|15:29:47
|0:00:30
|79299158888
|862377050571980
|79288471212
(Бисаева Тоита Руслановна)
|27052
|26151
|45
|Киевская обл.,
пгт Бородянка
|исх.
|07.03.2022
|15:30:41
|0:00:18
|79299158888
|862377050571980
|79280177476
(Алик Бисаев,
|27052
|26151
|45
|Киевская обл.,
пгт Бородянка
Среди его собеседников присутствуют следущие абоненты:
|SIM
|Владелец
|79298885333
|Висмурадов Абузайд Джандарович,
вице-премьер Чеченской Республики по силовому блоку (с 20 февраля 2020 года),
командир отряда СОБР «Терек» (полковник полиции),
известный под прозвищем «Патриот»; президент бойцовского клуба «Ахмат»
|79282908888
|Назиров Хасан Лечаевич, сотрудник МВД России по г. Грозный
|79253768888
|Бисаев К., боец ОМОН Чечни
|79660770777
|Бисаев Арби
|79899999999
|Даудов Магомед Хожахмедович,
председатель парламента Чеченской Республики,
Политический деятель;
Даудов Магомед Хожахмедович,
с 3 июля 2015 председатель Парламента Чеченской Республики РФ
Хусейн Межидов – командир 249-го отдельного специального моторизованного ордена Жукова батальона "Юг". Находится в с. Бабинцы. Опознан по видеозаписи.
Использует номер: 79003678059
ІМЕІ 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual
|Тип
|Дата
|Время
|Продол
|SIM А
|ІМЕІ А
|SIM Б
|LAC A
|CID A
|Аз. А
|Сота А
|исх.
|07.03.2022
|9:29:18
|0:05:55
|79003678059
|352022091801450
|79288900000
|27052
|6813
|240
|Киевская обл., Бородянский р-н,
с. Бабинцы, территория сельсовета
|исх.
|08.03.2022
|12:08:46
|0:07:56
|79003678059
|352022091801450
|79288900000
|27052
|6811
|0
|Киевская обл., Бородянский р-н,
с. Бабинцы, территория сельсовета
Среди его собеседников присутствуют следующие абоненты:
|Номер
|К-во соединений
|Владелец
|79288900000
|7
|Дудаев Ахмед Махмудович,
чеченский журналист.
Министр информации и печати ЧР.
Заведующий кафедрой журналистики ЧГУ
|79280005560
|6
|Эпиев Юнади Имранович,
Судебный пристав,
Отделение информатизации и обеспечения
информационной безопасности
в Чеченской республике
|79899095243
|6
|Мансш Шайх