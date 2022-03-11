На Херсонщине оккупанты разграбили Институт оросительного земледелия

В Надднепрянском, которое в пригороде Херсона, оккупанты разгромили Институт оросительного земледелия Национальной академии аграрных наук Украины.

Об этом сообщила директор института Раиса Вожегова, сообщает «Суспільне».

- Действительно все там очень-очень плохо. И солярку, и тракторы, и двигатели, и все оборудование на хозяйственном дворе – все уничтожено. Разбито и раздеребанено все в институте – кабинеты, двери, компьютеры – все это уничтожено. Первый день, когда они ушли из поселка, мы начали забивать все двери, но напрасно, потому что опять все открыли. У меня там охранник 5 дней сидел, как в заточении. Охранник, когда они ушли, пришел туда и сказал, что не может там находиться морально, даже говорит, до увольнения, потому что тяжело все это, - рассказала Раиса Вожегова.

По словам директора института, люди в поселке где-то неделю были в укрытиях, подвалах, была настоящая гуманитарная катастрофа. Она рассказала, что в поселке умерла бабушка, и нет родных и близких, чтобы ее похоронить.