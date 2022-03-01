«Запретили въезд и заморозили активы»: Великобритания ввела санкции против владельца НГЗ Дерипаски

Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов, среди которых оказались владелец «Челси» Роман Абрамович и Олег Дерипаска.

Об этом сообщает «Лига.net».

Также под санкции попали Игорь Сечин, которого правительство Великобритании называет «правой рукой» Владимира Путина, глава правления ВТБ банка Андрей Костин, гендиректор Газпрома Алексей Миллер, президент Транснефти Николай Токарев, глава совета директоров банка Россия Дмитрий Лебедев.

- Для тех, кто поддерживает злобное нападение Путина на Украину, не может быть безопасных гаваней. Сегодняшние санкции являются очередным шагом Великобритании в непреклонной поддержке украинского народа. Мы будем безжалостно преследовать тех, кто способствует убийствам мирных жителей, разрушению больниц и незаконной оккупации наших суверенных союзников, - заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Санкции предполагают полную заморозку активов российских олигархов и запрет на въезд в Великобританию. Гражданам и компаниям из Великобритании будет запрещено иметь дело с подсанкционными лицами.

Напомним, что из-за проблем, которые принесла развязанная Путиным война, российский олигарх Дерипаска приостанавливает работу НГЗ.