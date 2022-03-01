«Украина с пониманием примет капитуляцию России», - глава Минобороны Резников «потроллил» РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его ведомство и Кабмин продолжают работу в Киеве. Также он призвал российских солдат сдаться в плен ВСУ.
Об этом Резников сообщил на своей странице в Facebook.
«Руководство Украины во главе с Президентом, члены правительства все работают, все на своих местах. Как бы это ни было обидно для россии! Я настоятельно советую каждому русскому солдату проследовать прямо за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и по поводу капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России. Держим строй!» - написал Резников.