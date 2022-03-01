Британия наложила санкции и на действующего победителя Лиги Чемпионов – принадлежащий Абрамовичу «Челси»

Великобритания ввела санкции против российского олигарха Романа Абрамовича и они отразились на его футбольном клубе «Челси».

Об этом сообщает «Трибуна».

Абрамович теперь не может продать клуб. BBC сообщает, что правительство Британии готово в будущем рассмотреть вопрос о лицензии, которая бы позволила продать клуб, но в том случае, если вырученные средства не перейдут Абрамовичу. Санкции предусматривают:

– заморожены активы Абрамовича, наложен запрет на операции с британскими физическими лицами и предприятиями, запрет на поездки и транспортные санкции; – запрещено предлагать новые контракты игрокам или персоналу клуба «Челси»; – запрещено проведение трансферной деятельности; – запрещена продажа новых билетов на матчи для любой из команд – включая женские и юниорские команды (только владельцы абонементов и владельцы имеющихся билетов смогут посетить матчи); – запрещена продажа товаров фанатам (наличный товар можно продавать через третьих лиц); – никаких работ по перепланировке стадиона; – запрещено тратить более 500 тысяч фунтов стерлингов на охрану, стюардирование и питание на домашний матч и более 20 тысяч фунтов стерлингов на выездные матчи.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Абрамович продаст «Челси», а вырученные средства обещает направить в помощь Украине.