«Особенно тяжело лечить гражданских»: В БСМП Николаева рассказали, как врачам работается в условиях войны

Больница скорой медицинской помощи в Николаеве стала надежным форпостом системы здравоохранения, которая в военное время спасает жизни гражданских и военных людей.

Об этом говорится в сюжете телеканала «МАРТ».

Главврач больницы Александр Демьянов рассказал, как коллективу удается круглосуточно работать, а некоторые сотрудники и вовсе живут на работе.

— Больница работает, и это самое важное. Все сотрудники на своих местах. Первые двое суток были для нас очень сложными, это было для нас впервые. И я был горд за свой коллектив. Мы справились, несмотря ни на что. Справились с внутренним страхом, не побоюсь этого слова…Половина коллектива больницы - это женщины. У них тоже есть дети, которые остаются дома, есть мужья, которые сейчас на фронте. И, конечно, это влияет на состояние, в котором они работают. Но когда они увидели первых раненных, первых 200-х, этот страх куда-то пропал, и больница работала на таком эмоциональном подъеме, что мы смогли предоставить помощь больше 70 пострадавшим. Было сделано около 40 оперативных вмешательств, которые спасли жизни пациентам, — сообщил Демьянов.

При этом главврач признался, что тяжелее всего оперировать гражданских людей.

— Особенно тяжело лечить гражданских. Тяжело с моральной точки зрения. Мы уже приспособились к военной форме с ранениями, мы проходили учения до войны. А с гражданскими мы не ожидали, что враг может атаковать жилые кварталы и объекты гражданского назначения, — рассказал он.

Отмечается, что на сегодняшний день больница обеспечена всем необходимым, благодаря волонтерам, предпринимателям, другим больницам, неравнодушным из разных регионов Украины и международным партнерам.

Благотворительный счет больницы для помощи.