В Одесской области спасатели обезвредили 250-килограммовую авиабомбу, которую сбросили оккупанты

В Белгород-Днестровском районе спасатели обезвредили российскую авиационную бомбу ОФАБ-250.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

За пределами села Беленькое был обнаружен взрывоопасный предмет. На место вызова прибыли пиротехники. Боеприпас уничтожили в специально отведенном месте.