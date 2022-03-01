В Одесской области спасатели обезвредили 250-килограммовую авиабомбу, которую сбросили оккупанты

В Белгород-Днестровском районе спасатели обезвредили российскую авиационную бомбу ОФАБ-250.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
За пределами села Беленькое был обнаружен взрывоопасный предмет. На место вызова прибыли пиротехники. Боеприпас уничтожили в специально отведенном месте.
«Спасатели предостерегают от неосторожного обращения с взрывоопасными предметами. Если заметили предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае его не трогайте, а дождитесь пиротехников, которые его изымут», - сообщили в ГСЧС.