В Одесской области спасатели обезвредили 250-килограммовую авиабомбу, которую сбросили оккупанты

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11.03.2022 05:30

В Белгород-Днестровском районе спасатели обезвредили российскую авиационную бомбу ОФАБ-250.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

За пределами села Беленькое был обнаружен взрывоопасный предмет. На место вызова прибыли пиротехники. Боеприпас уничтожили в специально отведенном месте.

«Спасатели предостерегают от неосторожного обращения с взрывоопасными предметами. Если заметили предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае его не трогайте, а дождитесь пиротехников, которые его изымут», - сообщили в ГСЧС.

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