Днепровская тероборона во время рытья окопов сделала археологическое открытие

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11.03.2022 07:12

На Днепропетровщине представители терробороны, роя окопы, обнаружили горшок эпохи ранней бронзы.

Об этом сообщает «Суспільне».

Находку подтвердил старший научный сотрудник Днепропетровского национального исторического музея имени Яворницкого Дмитрий Романчук.

По его данным, у горшка обнаружили останки человеческого захоронения. Сейчас находки уже у музейщиков. После войны археологи планируют провести разведку на месте находки.

- Пока горшок и череп – в музее. После войны сможем рассказать о мужчине, который обнаружил и передал, отблагодарим за сознательное отношение к историческому наследию, – отметил сотрудник музея.

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