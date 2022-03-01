Днепровская тероборона во время рытья окопов сделала археологическое открытие

На Днепропетровщине представители терробороны, роя окопы, обнаружили горшок эпохи ранней бронзы.

Об этом сообщает «Суспільне».

Находку подтвердил старший научный сотрудник Днепропетровского национального исторического музея имени Яворницкого Дмитрий Романчук.

По его данным, у горшка обнаружили останки человеческого захоронения. Сейчас находки уже у музейщиков. После войны археологи планируют провести разведку на месте находки.