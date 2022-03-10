Материальные потери Украины от российского вторжения оценили в $100 миллиардов

На 15-й день войны Украина от нападения России уже понесла ущерб на сумму не менее 100 миллиардов долларов.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на советника Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко.

В результате вторжения российских войск в Украину на сегодняшний день разрушены инфраструктура, здания и другие материальные ценности на сумму не менее 100 миллиардов долларов.

Помимо этого, война привела к остановке 50% украинских предприятий, а другая половина работает на грани своих возможностей.

Напомним, что в Украине запустили сайт под названием «Россия заплатит», который собирает данные о разрушенных оккупантами объектах – далее их используют в международных судах против России для возмещения ущерба.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после войны Украина отстроит все уничтоженные российскими войсками города и села по лучшим архитектурным проектам. Он также подписал закон, определяющий порядок национализации Украиной активов, принадлежащих РФ или госкомпаниям агрессора.