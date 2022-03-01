Украина начала готовиться к российскому вторжению в ноябре 2021 года, - секретарь СНБО

Украина начала готовиться к вторжению России еще в ноябре 2021 года, но не ожидала, что нападение будет совершено и с территории Беларуси.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает «Радио Свобода».

- Мы не могли обществу сказать, что будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик Российской Федерации, чтобы здесь начался хаос, - пояснил он.

Секретарь СНБО добавил, что власти четко понимали, что вторжение российских войск произойдет, но совсем не были готовы к тому, что это произойдет со стороны Беларуси.

- Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность, – признал секретарь СНБО.

Он уточнил, что украинские власти готовились к обострению на харьковском, сумском, луганском и крымском направлениях.