Мэр Николаева Сенкевич: «Война обязательно закончится нашей победой»

Николаевский городской голова Александр Сенкевич уверен, что Украина обязательно победит в войне, которую развязала Российская Федерация.



Такое мнение он высказал во время прямого эфира в четверг вечером, 10 марта.

- Я надеюсь, что военные действия будут длиться не долго. Не я начинал войну, поэтому не могу сказать, как долго она будет. Есть мнение, что в задачах Путина, как можно дольше держать этот конфликт. Сторонники теории заговора считают, что и Америке это интересно, потому что пока Украина воюет с Россией, Россия становится все слабее и слабее. Если это подтверждается, то в ближайшее время нам должны давать больше и больше денег на вооружение нашей армии, чтобы делать ее сильнее и мощнее, тогда это имеет смысл. Война обязательно закончится нашей победой. Пока наши бойцы дают отпор по всей территории Украины. Все закрепились на позициях и обстреливают недруга. Оккупанты сегодня утюжат бомбами и Градами по городам Украины – Киев, Харьков, Мариуполь. К сожалению, в Мариуполе просто беда. Что касается Николаева – сегодня никто не обстреливал город, - отметил Сенкевич.