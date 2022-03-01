«Способствовал ускорению ликвидации оккупантов в Украине»: В НАЗК поблагодарили Шойгу за хищение денег, выделенных на российскую армию

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков направил письмо с благодарностью российскому министру обороны Сергею Шойгу за хищение средств в армии РФ.

Письмо размещено на сайте ведомства.

«Агентство выражает искреннюю благодарность Министру обороны российской федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы обеспечения для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе двух государств. Участвуя в методической, системной и долговременной работе по хищению бюджетных средств Российской Федерации, которые выделялись на развитие военного потенциала, Сергей Шойгу вместе с другими должностными лицами оборонного сектора способствовал ускорению ликвидации оккупантов на землях суверенного государства Украины. Настойчивое стремление должностных лиц Министерства обороны и вооруженных сил Российской Федерации присвоить средства российских налогоплательщиков, которые должны были пойти на нужды армии, существенно облегчают защиту демократической Украины».

К письму Новиков добавил фотографии с наглядными примерами смехотворной защиты на технике и обмундировании военных оккупационных подразделений РФ в Украине.

В частности, украинские бойцы выяснили, что на некоторых российских танках Т-72 и Т-80 для бронезащиты использовали картонные коробки из-под куриных яиц. В письме глава НАПК считает, что такую защиту для танков должны обязательно учесть при формировании рейтинга сильнейших армий мира Global Firepower.

Далее, Новиков приводит пример бронежилетов, внутри которых нашли картонные, а не металлические пластины. По словам Новикова, такие бронежилеты были одеты на членах экипажа БМД «Барнаул-Т», захваченной украинскими защитниками.

В благодарственном письме упоминают также о просроченных сухпайках, которые выдали российским солдатам в Украине. Их срок давности истек в 2015 году, однако украинские защитники нашли большие партии этих просроченных сухпайков.

Новиков добавил к письму фото, как отряд российских оккупантов везут в гражданском грузовике ЗИЛ-130 без бронезащиты.

«Также Агентство выражает глубокую благодарность за использование для целей передвижения личного состава ЗИЛ-130, аналогов которому нет в мире. Кроме очевидного комфорта, который ощущают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова, позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения по легким мишеням».

Новиков также «похвалил» Шойгу, что в карманах мундиров у военных, одетых в «картонные» бронежилеты, нашли бумажную заметку от российского минобороны с указаниями, как способствовать предотвращению коррупции в армии.

В конце письма Новиков добавил инструкцию всем военнослужащим оккупационных сил РФ, как нужно правильно сдаваться в плен, чтобы не оказаться в мобильном крематории.