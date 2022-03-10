Российские оккупанты убили больше мирных граждан, чем украинских воинов, - глава Минобороны

В Украине по состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше мирных граждан, чем погибло в бою украинских воинов из всех структур сектора обороны.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем обращении.

- Понеся сокрушительные потери, российские оккупанты начали террористическую войну. Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и берут в заложники мирных граждан, женщин и детей… Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает. Она уничтожает. Они не способны воевать с нашей армией, гвардией, терробороной. Поэтому атакуют самых незащищенных.

- Мы отомстим за каждого украинца. Каждый русский террорист ответит за совершенные против человечества преступления! Списки участников интервенции и их пособников у нас есть, и они будут предоставлены всем соответствующим институтам. Никто не останется безнаказанным за все ужасы и зло, которые они принесли Украине и миру, - отметил Резников.

Сейчас руководство государства работает над тем, чтобы сберечь жизнь наших людей. Приоритетом является организация гуманитарных коридоров для эвакуации граждан из городов, подвергающихся наибольшим атакам. Прежде всего, это Мариуполь, города Сумской, Харьковской областей, некоторые пригороды Киева. Также доставка гуманитарных грузов.

Резников отметил, что Украина круглые сутки работает над усилением своей армии. Более 100 тысяч украинцев вступило в ряды терробороны. Более 200 тысяч наших граждан вернулись из Европы, чтобы защищать свою страну. Кроме этого есть иностранные добровольцы, готовые воевать с русским нацизмом.

- Я не буду комментировать поставки оружия. Могу сказать, что в Украину двигаются десятки тысяч шлемов и бронежилетов, медикаменты, другие важные вещи. Я на постоянном контакте с командованием Вооруженных Сил. У нашей армии достаточно топлива. Но мы все равно формируем дополнительные резервы, укрепляемся по всем возможным направлениям. Размещаем дополнительные заказы у наших производителей, - сказал Резников.

Также он просит, чтобы военнообязанные украинцы были на связи, потому что они нужны стране.