«Мы победим Россию, только если экономика будет работать», - министр обороны призвал украинцев вернуться к бизнесу и производству

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал граждан, в том числе внутренних переселенцев включиться в работу, чтобы перезапустить экономику.

Об этом говорится в его видеообращении.

- Война оказывает существенное влияние на состояние страны. В этом году мы гораздо меньше произведем и соберем меньший урожай. Потому что нужно не только освободить наши поля от врага, нужно их разминировать. Это время. Мы победим Россию, только если экономика будет работать и будет создавать соответствующие возможности для обороны.

- Наши партнеры, международные финансовые организации объявили о больших объемах поддержки для Украины. После победы мы быстро восстановим все разрушенное. Но для победы мы должны запустить работу всего, что можно. В Центральной и Западной Украине будут разворачиваться дополнительные производственные площадки, которые будут работать в сфере обороны. Также часть мощностей перенесут находящиеся в зоне риска гражданские предприятия, - отметил министр.

По его словам, государственные власти будут делать все возможное, чтобы помочь регионам адаптироваться к новым реалиям.

- Обращаюсь к тем, кто был вынужден уехать в другие регионы – не пытайтесь переждать. Не рассчитывайте только на свои сбережения. Ищите работу… Будут действовать программы прямой поддержки людей. Но крепкий тыл – это залог крепкой обороны. Все, что может работать и развиваться, должно это делать.