Президент Зеленский считает, что угрозы Путина применить ядерное оружие являются блефом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин блефует, когда угрожает всему миру ядерным оружием.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на интервью Зеленского немецкой газете DIE ZEIT.

- Думаю, что это блеф. Одно дело – быть убийцей. Другое дело – быть самоубийцей. Любое применение ядерного оружия будет означать конец не только для человека, который его применит. Но и для всего, что в принципе может быть дорогим в жизни для этого человека, - сказал Зеленский.

По словам Президента, нарушение условий Будапештского меморандума, которым Украине предоставлялись гарантии территориальной целостности, – ошибка для подписантов.

- В мире есть такие страны, которые хотят себе ядерное оружие или знают, что соседи хотят их захватить или отобрать у них какую-то территорию. Если бы «Будапешт» действовал, можно было бы говорить этим странам: вот гарантии безопасности, которые вы можете получить, и потому даже не думайте о ядерном оружии.

- Агрессия против Украины – это четкий сигнал всему миру: гарантии не работают, даже когда под ними подписались самые сильные мира. Россия сама нам гарантировала безопасность. А теперь сама пытается нас уничтожить. Кто теперь на свете будет надеяться на силу договоров, если боится за свое существование? Поэтому ощутимо наказать Россию за это вторжение в Украину и добиться освобождения нашей территории – это действительно восстановить силу международного права. Запад способен это сделать, - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, Украина всегда предлагала России переговоры, но чтобы «воспринимать серьезно любые переговоры – нужно увидеть результат». Президент добавил, что пока не видит результата.