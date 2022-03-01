ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: МИД Украины опасается, что РФ готовит провокацию под чужим флагом

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 11 марта.

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0:12 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опасается, что Россия готовит провокацию под украинским флагом.

«Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии или его угрозе в Украине, вызывает глубокую тревогу и может на самом деле указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под ложным флагом. Этот твит для протокола», - написал Кулеба в Twitter.



0:10 Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что гуманитарный груз уже шестой день не может попасть в город. Российская армия утверждает, что дает зеленый коридор, но на пути мирных жителей и гуманитарного груза оказываются мины и танки.

- Каждые 30 минут в Мариуполь заходила российская авиация. Она наносила удары по жилым массивам, убивала мирное население. Стариков, женщин, детей. В этом сегодня величие русской армии? Это цинизм. Это геноцид, который устроила русская армия во главе с их террористом Путиным против мирного Мариуполя. Они цинично держат в плену 400 тысяч мариупольцев, - сказал мэр.

0:08 Правительство Украины увеличило расходы резервного фонда Госбюджета на 50,8 миллиарда гривен. Это позволит в условиях военного состояния оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

0:03 Интерпол вводит ограничения в сотрудничестве с РФ, но не будет исключать ее из организации. Все запросы от московского бюро Интерпола будут предварительно проверяться на соответствие правилам организации, сообщает Громадське.