Президент Зеленский считает, что Россия может применить в Украине химическое оружие

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что РФ может применить в Украине химическое оружие.

Об этом он сказал во время своего видеообращения.

Он отметил, что российские пропагандисты обвиняют Украину якобы в разработке бактериологического и химического оружия.

- Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы уже убеждались: хочешь узнать о планах России, посмотри, в чем Россия обвиняет других. Разгонка таких обвинений в российских СМИ показывает, что это они на такое способны – российские военные, российские спецслужбы. Показывает, что они этого хотят. Они уже делали такие вещи в других странах. Точно также. Сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались и сами будут делать еще. Если их не остановить.

- Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы что решили провести «дехимизацию» Украины? Чем, аммиаком? Фосфором? Что еще вы приготовили? Куда вы ударите химическим оружием?