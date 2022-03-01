Героями Украины стали два воина, проявившие себя в защите Николаевщины от оккупантов

Юрий Блоха Звания Героев Украины получили два воина, которые отличились в защите Николаевской области от оккупантов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Младший лейтенант Юрий Блоха получил звание Героя Украины посмертно.

- В боях в Николаевской области героически защищал побратимов, спасая их жизни, - отметил Зеленский.

Напомним, что в мирной жизни Юрий Блоха работал детским футбольным тренером в Снигиревской ДЮСШ и учителем в Березнеговатом.

Матрос Валерий Самофалов стал Героем Украины за то, что сбил в Николаевской области три вертолета оккупантов.