Героями Украины стали два воина, проявившие себя в защите Николаевщины от оккупантов

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11.03.2022 00:48

Юрий Блоха
Звания Героев Украины получили два воина, которые отличились в защите Николаевской области от оккупантов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Младший лейтенант Юрий Блоха получил звание Героя Украины посмертно.

- В боях в Николаевской области героически защищал побратимов, спасая их жизни, - отметил Зеленский.

Напомним, что в мирной жизни Юрий Блоха работал детским футбольным тренером в Снигиревской ДЮСШ и учителем в Березнеговатом.

Матрос Валерий Самофалов стал Героем Украины за то, что сбил в Николаевской области три вертолета оккупантов.

- В одном бою впервые в истории этой войны сбил сразу три вертолета врага, - сказал Зеленский.

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