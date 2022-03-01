Оккупанты на Николаевщине: Военнослужащий подколол российских десантников за неподготовленный к бою под Николаевом бронетранспортер, теперь он стал трофеем

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.
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07:18 Украинский военнослужащий подколол российских десантников за неподготовленный к бою под Николаевом бронетранспортер, теперь БТР стал трофеем.
– Чудо российского оружия. К вашему вниманию БТР-МД «Ракушка». Вся мощь российского оружия в наших руках. Самое интересное: колуны из ВДВ, носящие тельняшки, за две недели, или сколько они там пребывали в полях, не удосужились даже передние кресла перевести из положения для десантирования в боевое, – рассказал военнослужащий.