Оккупанты на Николаевщине: Военнослужащий подколол российских десантников за неподготовленный к бою под Николаевом бронетранспортер, теперь он стал трофеем

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 10 марта можно ознакомиться здесь.

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07:18 Украинский военнослужащий подколол российских десантников за неподготовленный к бою под Николаевом бронетранспортер, теперь БТР стал трофеем.