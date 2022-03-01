«Николаевэлектротранс» заменил опоры, которые повредили обстрелы – троллейбусы и трамваи вышли на маршруты

Работники КП «Николаевэлектротранс» обеспечили возможность работы троллейбусов на Центральном проспекте. Для этого было установлено 4 опоры, которые были повреждены в результате обстрелов города.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».

При этом отмечается, что работы по полному восстановлению контактной сети будут продолжаться. Часть маршрута будут троллейбусы курсировать на автономном ходу.

На КП напомнили, что с 24 февраля проезд в троллейбусах и трамваях в Николаеве бесплатный для всех пассажиров.

Маршруты троллейбусов:

– №2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - м/н Намыв (с берегом); – 3-я Военная – Большая Морская – Пушкинское кольцо – Намыв (без берега).

Маршруты трамваев:

– №1 (по сокращенному маршруту Яхт-клуб - 6-я Слободская); – №3 (ЧСЗ – 10-я Военная); - №6 (Промзона – Центральный рынок).

Обращаем внимание, что при движении транспорта учитываются сигналы тревоги, поэтому возможны изменения в графике движения.

Ориентироваться на перемещение транспорта по городу можно с помощью мобильных приложений CityBus и EWay. Для корректной работы приложения рекомендуем очистить кэш-память на мобильном устройстве.