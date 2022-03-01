На Николаевщине у девушки приняли роды с помощью телемедицины – оккупанты, угрожая расстрелом, не пускали ее в больницу

В Николаевской области, в селе Кандыбино, у девушки приняли роды с помощью телемедицины, из-за того, что российские оккупанты не пустили ее в больницу.

Об этом сообщает начальник управления здравоохранения Николаевской военной администрации Максим Безносенко у себя в Facebook.

У девушки начались роды, но оккупанты не пустили ее в медучреждение, угрожая выстрелами. В связи с этим, облздрав организовал срочную видеосвязь с медиками из роддома №1 в Николаеве.

«Вчера начались срочные роды у жительницы нашего села Кандыбино. Оккупанты, угрожая расстрелом, не позволили роженице добраться в ближайшую больницу. Решения нужно было принимать мгновенно. Областным и городским управлениями была организована видеосвязь между медицинской сестрой 1 роддома Николаева, проживающей в Кандыбино – Татьяной Павловой и городским акушер-гинекологом – Людмилой Чиняковой. И телемедицинская медицина военного времени сработала! Мы поздравляем молодую мамочку с рождением сына Матвея. Люди, вы невероятны!» - написал Безносенко.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Безносенко добавил, что медсестра будет представлена к награде.

Напомним, глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь с 10 на 11 марта не было вражеских обстрелов.