Замазеева просит жителей Николаевщины сбросить ей фото обстрелов, которые представят на Конгрессе Совета Европы: «Мир должен знать – это не «спецоперация», а ВОЙНА»

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева обратилась с просьбой к горожанам.

Соответствующее заявление она разместила в своем Telegram-канале

«На Конгрессе местных и региональных властей при Совете Европы, украинская делегация, в которую я избрана и которая будет представлена ​​на 42-й сессии только женщинами, имеет важную миссию – донести миру, что происходит сейчас в Украине! Мир должен знать – на нашей земле не «спецоперация», а ВОЙНА, на которой российские оккупанты убивают детей, женщин, обстреливают роддома, жилые кварталы и детские больницы…», - написала Замазеева.

По ее словам, весь мир должен услышать украинцев и увидеть своими глазами все, что происходит на нашей земле сквозь информационный материал, который будет представлен на Конгрессе Совета Европы.

«Поэтому, обращаюсь к каждому из вас, пожалуйста, все фото, которые Вы или Ваши знакомые сняли при обстреле или впоследствии, что констатирует преступления страны агрессора - поврежденные дома, имущество, фото снарядов и т.д. Мы как дипломаты донесем это до мирового сообщества. И будем требовать жесточайших санкций!», - добавила Замазеева.

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