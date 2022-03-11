ВНО для поступающих в 2022 году не будет – зачисление проведут по электронной системе

Внешнего независимого оценивания для поступающих абитуриентов в этом году не будет.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

— Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения каких-либо проявлений коррупции. Будет создано по типу ВНО, но без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребенка, без применения механизма ВНО, — заявил Шкарлет.

По его словам, соответствующий законопроект уже подали в Верховную Раду. Шкарлет выразил надежду, что он будет принят в ближайшее время.