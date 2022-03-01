В ГУР Минобороны заявили, что Путин готовит теракт на ЧАЭС

По имеющейся информации разведки, Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В ГУР отметили, что в настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности. Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам.

Туда же, по указанию Александра Лукашенко, зашли «белорусские специалисты». Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта.

Вместе с тем, в последние дни путинские войска нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту (там находится экспериментальный ядерный реактор).

Ради имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые «доказательства» в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле замечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что они будут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.