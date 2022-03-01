В ГУР Минобороны заявили, что Путин готовит теракт на ЧАЭС

По имеющейся информации разведки, Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
В ГУР отметили, что в настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности. Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам.
Туда же, по указанию Александра Лукашенко, зашли «белорусские специалисты». Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта.
Вместе с тем, в последние дни путинские войска нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту (там находится экспериментальный ядерный реактор).
Ради имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые «доказательства» в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле замечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что они будут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.
«То есть, не получив желаемый результат от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины. Сейчас и Украина, и мир, и сама Россия понимают, что заявления о причастности Украины к созданию ядерной опасности – только постановка по бездарному сценарию. Несмотря на это, подобные действия Путина будут иметь катастрофические последствия для всего мира. Похоже, именно на это рассчитывает российский диктатор, требуя неприемлемых уступок», – подытожили в ГУР МО.