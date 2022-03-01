Лукашенко пожаловался путину, что Украина хотела напасть на Беларусь, и даже показал какую-то карту

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался президенту РФ владимиру путину, что Украина планировала удар по российским и белорусским войскам.

Об этом 11 марта он заявил во время встречи с путиным.

- Не мы на них нападали. Не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять, когда ещё мы за два дня были у вас дома, — заявил Лукашенко. - К сожалению, — отметил Путин.

Беларусский диктатор продолжил, что о неких «провокациях» их с путиным предупреждали.

- Мы это, с вами сидели в вертолёте — докладывали постоянно. Они начали! А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, — четыре позиции, сейчас покажу вам, карту привёз, — они бы атаковали наши войска Белоруссии и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали это! У нас совесть чиста, — попытался оправдать участие Беларуси в войне против Украины Лукашенко.

Как известно, с территории Беларуси, которая находится под влиянием РФ, на территорию Украины зашла часть российских войск. Также немалую часть крылатых ракет по Украине Россия выпустила из Беларуси.

Последнюю неделю обсуждается возможность участися беларусских войск в войне на стороне России. Однако большинство беларусских солдат не желают принимать участия в этой войне.