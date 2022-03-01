«Стратегического перелома мы уже достигли»: Зеленский заявил, что Украина движется к победе над РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мы уже добились стратегического перелома и идем к нашей победе в войне с оккупантами.

Об этом он сказал во время своего видеобращения 11 марта.

– Мы боремся за нашу свободу уже 16-й день. Это в четыре раза дольше, чем враг планировал на свое вторжение. Вчетверо длиннее! Против армии, считавшейся одной из сильнейших в мире. Которая надеялась, что украинцы сдадутся. Надеялась, что кто-нибудь будет встречать с цветами русские флаги на украинских улицах, на наших улицах. Но украинцы – гордые люди, которые всегда защищают свое, свою землю и не отдадут оккупанту ни одного клочка этой земли. Никакого процента своей свободы. 16 дней. Я знаю, что многие стали чувствовать усталость. Я все понимаю. Нетерпение. Понимаю. Эмоции играют с людьми плохую игру. Это жизнь. Когда мы мобилизуемся, когда видим наши боевые победы и потери врага, мы ожидаем, что борьба завершится быстрее. Что оккупанты падут быстрее. Но... Это жизнь, война. Это борьба. Еще нужно время. Еще нужно терпение. Наша мудрость, энергия. Умение делать свою работу по максимуму, чтобы мы дошли до победы. Невозможно сказать, сколько дней нам еще увольнять нашу украинскую землю. Но можно сказать – мы это сделаем! Потому что мы к этому стремились. Ибо стратегического перелома мы уже достигли. Мы уже идем к нашей цели, к нашей победе. Это отечественная война. Война с очень упрямым врагом. Который не обращает внимания на тысячи своих убитых людей, убитых солдат. Который собирает по всей России сейчас резервистов и срочников, чтобы бросить их в ад этой войны. Который придумал завозить наемников против наших людей. Головорезов из Сирии. Из страны, которую разрушали так же, как сейчас оккупанты уничтожают нас - наш Мариуполь, наш Харьков, Ахтырку, Чернигов, Волноваху, Изюм и т.д. Вот так русские войска относятся к украинцам. Вот так относятся к Донбассу, как они говорили, к русскоязычным людям. Как они всем кричали о «защите», которых в Москве столько всего наговорили. Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь вот еще сирийские наёмники, которых вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит, какую партию поддерживал. Наемники, которые просто едут убивать на чужой – во всех смыслах этого слова – на чужой земле. За минувшую ночь и утро оккупанты провели, как они говорят, «демилитаризацию» водопровода в Чернигове. Город остался без воды. Делаем все, чтобы восстановить водоснабжение. Из-за постоянных обстрелов в частях Сумской, Киевской, Донецкой областей нет электричества, да, есть проблемы с теплом, нет газа, воды. Это гуманитарная катастрофа. Гуманитарная катастрофа – два слова, ставших полноценным синонимом других двух слов – Российская Федерация. Ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом, детский сад в Днепре. За что? Как они угрожали русскому государству? Разрушали жилые дома в селах Сумской области. Продолжили истязать мариупольцев. Харьков. Обстреляли ракетами Луцк и Ивано-Франковск... – сказал Президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что если это продолжается, значит, санкционных пакетов против России недостаточно.

– И я ожидаю, мы уже над этим работаем, уже сегодня новые санкционные решения от наших партнеров. Россия должна платить за эту ужасную войну. Платить ежедневно! Вчера прошла очень важная встреча лидеров стран Европейского Союза. Длинная, предметная. Мы знаем, что говорили на этой встрече. Все лидеры. Кто конкретно разговаривал. Кто поддерживал. Кто молчал. А кто старался, чтобы формулировки были все же недостаточными – для Украины, Европы и нашей общей свободы. Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто: надо посильнее. Это не то, что мы ждем. Нужно, чтоб решения политиков совпадали с настроением их народов, европейских народов. Мы же знаем это настроение. И они знают это настроение. Каждый политик хорошо знает! В разных странах цифры неодинаковы, но опрос есть, поддержка велика. По меньшей мере, 60 процентов «за». И это подавляющее большинство «за» – чтобы Украина была частью Европы! Европейцы ясно об этом говорят. И я уверен. Своим политикам они это точно скажут. Если они это еще не поняли. Решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень Еврокомиссии. Для реализации. Для конкретных процедур. Евросоюз должен сделать больше. Должен сделать больше для нас, для Украины. И для себя. Мы этого ожидаем. Все европейские народы ждут, – сказал он.

Президент отметил, что правительство сегодня организовали 12 гуманитарных коридоров.

– Грузы с продуктами, с пищевой продукцией, водой, лекарствами уже в пути. Изюм, Энергодар, Волноваха, Роды, Буча, Гостомель, Бородянка, Андреевка, Микуличи, Макаров, Козаровичи, конечно, Мариуполь. Украинские военные обеспечили «тишину», чтобы гуманитарные коридоры работали. Если же оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в конце концов они получат такой ответ миру, что и сами будут нуждаться в гуманитарных коридоров. Наши чиновники делают все, чтобы на всей территории государства было топливо, были продукты, все не так просто, но тем не менее медикаменты и все – я это подчеркиваю – все товары, необходимые людям. Бензин, дизель – все завозится, – сказал Зеленский.

Также он отметил, что утром на ежедневном селекторном совещании ему задали логический вопрос о посевной.