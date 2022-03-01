В Украине ликвидирован еще один высокопоставленный российский генерал, который командовал «лучшим мотострелковым соединением»

Командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) Российской Федерации генерал-майор Андрей Колесников был ликвидирован в Украине.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

«Хорошая новость: сегодня стал «двухсотым» командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников», - написал Геращенко, не публикуя при этом деталей произошедшего.

Справка

Андрей Колесников — командующий общевойсковым объединением (29-й армией) Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае. В 2021 году ему было присвеоно звание генерал-майора.

По информации росСМИ, в 2022 году провел подготовку к оперативно-тактическим манёврам «Восток-2022» в составе войск ВВО: «Его Гвардейское мотострелковое соединение показало лучшие результаты в военной подготовке и исполнению мероприятий службы войск».

Стоит отметить, что это уже не первый российский генерал, который был ликвидирован в Украине.

В начале марта в Украине был убит экс-командир 7-й гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии РФ, заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России генерал-майор Андрей Суховецкий.

Напомним, 7 марта, во время боев вблизи Харькова был ликвидирован Виталий Герасимов – российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии.