Украина объявит в международный розыск российскую пропагандистку Симоньян – её заочно арестовали

Украинский суд заочно арестовал российскую пропагандистку Маргариту Симоньян, которая руководит ресурсами «Россия сегодня» и «Спутник».

Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Украинский суд разрешил вас, Маргарита, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Поскольку исполнить этот приказ суда на территории РФ не представляется возможным (пока ещё), украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления подозреваемого лица в международный розыск. По мнению украинской прокуратуры, и ссылаясь на практический опыт, вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину».