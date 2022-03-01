«Меня руководство отправило как наживку на 100% смерть», - сбитый над Николаевщиной российский летчик

Российский летчик Алексей Головенский, которого сбили недалеко от Очакова, заявил, что проводил разведку и не ожидал, что его самолет собьют украинские ПВО.

Об этом он сказал на пресс-конференции 11 марта.

- С 24 числа наш полк был приведен в высшую степень боевой готовности, заряжен всеми средствами вооружения, авиационного поражения и приступил к выполнению боевых вылетов. С 24 февраля по 5 марта лично я выполнил семь боевых вылетов, целями которых постоянно являлась разведка, выявление радиотехнических средств, средств ПВО ВСУ для их дальнейшего уничтожения.

- 5 марта, получив очередной приказ о боевом вылете, я взлетел из аэропорта Саки, меня отправили в Николаевскую область с целью выявления радиоизлучающих средств ПВО противника для дальнейшего уничтожения, а также постоянного ведения разведки летающих аппаратов на территории Украины. В течение получаса я осуществлял разведку, ни о чем не думая, ничего не подозревая, в результате чего был сбит ПВО Украины двумя ракетами, катапультировался и попал в руки ВСУ, - сказал Головенский.

Оккупант заявил, что руководство его послало на смерть.

- Меня мое руководство просто отправило как наживку на 100% смерть, ничего не доведя. И судя по пораженным самолетам ВКС России, об этом не доводилось никому. ПВО на территории Украины работают, работают отлично. Зачем нас посылают как мясо, непонятно.

- Обращаюсь к украинскому народу. Хочу сказать, что я очень сожалею, что я оказался у вас на территории. Военнослужащие, участвующие во вторжении и захвате вашей страны, подвергают вас смертям, сжиганию городов, полному хаосу. Я очень раскаиваюсь в выполнении данных вылетов, очень сожалению, что выполнял преступные приказы, - говорит он.

Головенский призвал войска РФ одуматься и перестать совершать преступные действия.