Авиаудар по ряду городов: Резников предупредил, что Россия готовит в Беларуси серию кровавых провокаций, в которых обвинит Украину

Роддом Мариуполя после авиаудара самолетами РФ Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в российская авиация готовится нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Обращаюсь к беларусскому народу. Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций. Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области. Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины», - пишет Резников.

По его словам, цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины: «Москва пытается повязать вас кровью».

«Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси», - добавил Резников.

Министр обороны Украины также напомнил, что за 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тысяч российских солдат.

«Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизни своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!» - резюмировал он.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался президенту РФ владимиру путину, что Украина планировала удар по российским и белорусским войскам.