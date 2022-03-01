Гуманитарный штаб в Николаеве продолжает работать 24/7 – сегодня получили смесь для детей

Гуманитарный штаб Николаевщины продолжает оказывать помощь местным жителя.
Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
«Спасибо всем, кто приобщается к помощи николаевцам, особенно нашим деткам и их мамам. Сегодня получили соки, молоко и каши для наших маленьких граждан. Искренне благодарна владельцам и персоналу николаевских ресторанов. Из продуктов, которые мы передаем, Вы ежедневно готовите вкусную еду для наших военных ВСУ и бойцов ТРО, которые защищают Николаевщину от оккупантов», - написала глава облсовета.
Замазеева отмечет, что благодарю каждого сотруднику Гуманитарного штаба уже тысячи николаевцев получили помощь в эти сложные времена.
«Мы, обязательно, победим и после нашей победы я расскажу о каждом отдельно!», - добавила она.