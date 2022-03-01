Сбитый российский летчик знал, что будет бомбить мирных граждан, но все равно выполнил преступный приказ

Сбитый российский летчик Максим Криштоп заявил, что понимал, что будет бомбить дома, а не военные объекты, но выполнил преступный приказ.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

- Третий боевой полет выполнял 6 марта 2022 года. На борту было четыре тонны фугасных авиационных бомб. После получения приказа и дачи координат, в процессе выполнения боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. После бомбометания я был сбит средствами ПВО ВСУ. После приземления был взят в плен военнослужащими Нацгвардии Украины.