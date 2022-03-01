Украинские пограничники зафиксировали, как самолеты РФ обстреляли территорию Беларуси

Командование воздушных сил ВСУ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины сообщило о воздушной атаке российских самолетов по территории Республики Беларусь.
Сообщение ведомства размещено в Facebook.
«Сегодня в 14.30 от ДПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п. Городичи и Тумены, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь). Сейчас 9-й пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом! Это ПРОВОКАЦИЯ!» – говорится в сообщении.
В Командовании ВС заявили, что цель провокации – втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной.
В то же время, как сообщает глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков, беларусские войска сейчас обстреливают свои приграничные населенные пункты.
«Пограничные наряды доложили, что сейчас напротив участка Дубровица белорусы гатят по своим. Три объекта на их стороне уже горят. В районе Рудни из РБ по нашей территории гатят в чистое поле. Скорее всего, провокация чтобы нас обвинить», - сообщил Жуков.