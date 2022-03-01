Украинские пограничники зафиксировали, как самолеты РФ обстреляли территорию Беларуси

Командование воздушных сил ВСУ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины сообщило о воздушной атаке российских самолетов по территории Республики Беларусь.

Сообщение ведомства размещено в Facebook.

«Сегодня в 14.30 от ДПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п. Городичи и Тумены, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь). Сейчас 9-й пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом! Это ПРОВОКАЦИЯ!» – говорится в сообщении.

В Командовании ВС заявили, что цель провокации – втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной.

В то же время, как сообщает глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков, беларусские войска сейчас обстреливают свои приграничные населенные пункты.