Сбитый на Николаевщине российский летчик рассказал, что у него многие родственники из Украины

Сбитый российский оккупант Алексей Головенский заявил, что у него в Полтавской области жили бабушка и дедушка. А у его супруги в Харькове живут родственники.

Об этом он сказал на пресс-конференции 11 марта.

Напомним, что Головенского сбили в Николаевской области, возле Очакова.