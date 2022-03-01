Сбитый на Николаевщине российский летчик рассказал, что у него многие родственники из Украины

Сбитый российский оккупант Алексей Головенский заявил, что у него в Полтавской области жили бабушка и дедушка. А у его супруги в Харькове живут родственники.
Об этом он сказал на пресс-конференции 11 марта.
Напомним, что Головенского сбили в Николаевской области, возле Очакова.
- Да, на территории Полтавской области у меня всегда были родственники, я к ним раньше приезжал – дедушка, бабушка. До их гибели. Какое-то время мой отец ухаживал за ними, после их похорон он еще какое-то время оставался в Украине, ну, и жил для продажи дома и переезда ко мне, к внукам. После начала операции у нас забрали телефоны, все средства связи, и моя мама по идее должна была перевезти его в Краснодар. У него инсульт, но что с ними сейчас, я не знаю. Более того, у моей жены есть родственники в Харькове, - сказал он.