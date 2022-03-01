В России вслед за другими соцсетями заблокируют и Instagram

В РФ Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к соцсети Instagram по требованию генпрокуратуры.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«В этой сети распространяются публикации с призывами совершать насильственные действия в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих. Российские ведомства напоминают, что 11 марта пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно отменяет для пользователей Facebook и Instagram в ряде стран запрет на призывы к насилию в отношении российских военных», - так объяснили в РФ блокировку соцсети.

После этого генпрокуратура России попросила ограничить доступ к Instagram. Facebook в РФ блокируется с 4 марта «за применение цензуры к российским СМИ», т.е. ограничения против российских пропагандистов.